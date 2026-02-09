Sofia Goggia, attesa al cancelletto lunga, ma io ero molto concentrata

Cortina, 9 feb. (askanews) - "In quei 20-25 minuti sicuramente ha fatto molto caldo, e già era una giornata parecchio calda. E questo sicuramente non ha aiutato. Mi dispiace molto per la Vonn, per il suo ennesimo infortunio e le auguro una pronta guarigione. Considerando quello che comunque successo in partenza e questo stop non era semplice, guardandola da fuori, riuscire a gestire un'attesa così lunga con quelle temperature in un'Olimpiade, sapendo che sarei potuta essere la favorita visti i miei precedenti su questa pista, nonostante quest'anno non abbia mai brillato troppo in discesa libera. però ero molto concentrata su quello che volevo fare oggi in pista". Lo ha detto Sofia Goggia a Casa Italia a Cortina parlando dell'attesa per i soccorsi a Lindsay Vonn, che hanno ritardato di molto la sua partenza dal cancelletto della discesa libera.