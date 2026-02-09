Sofia Goggia: alle Olimpiadi nulla scontato, inizio che dà fiducia

Cortina, 9 feb. (askanews) - "Sicuramente essere riuscita a conseguire tre medaglie in difesa libera in tre edizioni olimpiche consecutive è qualcosa di straordinario per cui probabilmente avrei messo la firma. Alle Olimpiadi non è mai scontato riuscire a fare medaglie, ci sono tanti outsider, le gare sono sempre one shot, one kill. Nella complessità sono molto contenta, chiaramente la mia sciata oggi ha avuto delle imperfezioni soprattutto all'uscita delle Tofane, dove ho perso tanta velocità però comunque poi nella parte tecnica sono riuscita a contenere il distacco quindi è stata comunque un'ottima discesa, è ottimo partire con una medaglia in questa disciplina e bene così in vista anche dalle prossime gare. Sicuramente è una bella iniezione di fiducia". Così Sofia Goggia da Casa Italia a Cortina ha commentato la sua discesa libera olimpica, che le è valsa la medaglia di bronzo.