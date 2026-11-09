Snam: 85 anni di storia dell'energia in mostra a Milano

Milano, 9 nov. (askanews) - Dalla scoperta del metano nel 1776 da parte di Alessandro Volta, che osservò le bolle di gas affiorare dalle acque paludose del Lago Maggiore, fino alle moderne infrastrutture energetiche. Parte dalla storia della scienza la mostra "La forza dell'invisibile", inaugurata a Milano per celebrare gli 85 anni di Snam.

Un percorso interattivo, allestito nella nuova sede milanese del gruppo, "the energy house", che racconta il ruolo del gas nello sviluppo industriale dell'Italia e nella sicurezza energetica del Paese. Un'occasione per riflettere anche sulla complessità del sistema energetico.

"Noi riteniamo importante rendere visibile ciò che è visibile non è, perché spesso, appunto, le tematiche energetiche sono un po' date per scontate e spesso sono un po' troppo semplificate. Credo che dedicare un po di tempo a come effettivamente l'energia viene prodotta, trasportata, utilizzata, quali sono i limiti delle fonti di energia e in che misura questi limiti spesso sono ignorati sull'altare di una semplificazione un po' buonista", ha detto Agostino Scornajenchi Amministratore Delegato e Direttore Generale di Snam.

Fondata nel 1941, Snam gestisce oggi oltre 38mila chilometri di rete in Italia e all'estero. La mostra, curata da Bruno Genovese, ripercorre questa evoluzione attraverso cinque capitoli, dalle prime infrastrutture ai moderni sistemi digitali di controllo della rete.

Leve, valvole, sensori e schermi interattivi permettono ai visitatori di esplorare il funzionamento degli impianti e del Dispacciamento di San Donato Milanese, il centro che monitora in tempo reale oltre 130mila parametri della rete. Un patrimonio di infrastrutture, tecnologie e competenze raccontato attraverso immagini d'archivio e installazioni interattive. La mostra sarà prossimamente aperta al pubblico.