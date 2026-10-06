ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Smotrich: Israele estenda la sovranità sulle aree di Gaza e Libano

Gerusalemme, 6 ott. (askanews) - Il ministro israeliano delle Finanze Bezalel Smotrich chiede che Israele estenda in modo permanente la propria sovranità sulle aree di Gaza e del Libano attualmente sotto il suo controllo.

Intervenendo alla Conferenza sul conservatorismo nazionale a Gerusalemme, il ministro di estrema destra ha sostenuto che l'acquisizione di territorio debba tornare a essere una possibile conseguenza della guerra. "Chiedo allo Stato di Israele - ha affermato - di estendere definitivamente la propria sovranità alle aree attualmente sotto il suo controllo, sia a Gaza sia in Libano. Questo mostrerebbe ai nostri nemici il prezzo della sconfitta e creerebbe un effetto deterrente contro futuri attacchi a Israele e ai suoi cittadini".

Smotrich ha poi rilanciato la proposta di creare un meccanismo che permetta ai palestinesi di lasciare volontariamente la Striscia di Gaza. "I sondaggi recenti - ha detto - indicano che la maggioranza degli abitanti di Gaza non vede per sé un futuro lì e cerca un'opportunità per iniziare una nuova vita altrove. Insieme alla sconfitta militare delle organizzazioni terroristiche e al ripristino del controllo israeliano, la fase finale della guerra dovrebbe prevedere una via legale, concreta e dignitosa per chi desidera lasciare volontariamente Gaza".

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