ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2025

Smartphone ultrasottili: Motorola presenta il suo Edge 70

Milano, 6 nov. (Askanews) - Gli smartphone sono uno degli oggetti simbolo della nostra epoca di vita digitalizzata e sul mercato si susseguono le innovazioni: Motorola, brand del gruppo Lenovo, ha presentato un nuovo modello che ha la caratteristica di essere sottilissimo.

"Oggi vi abbiamo presentato Motorola Edge 70 - ha spiegato ad askanews Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia - che rappresenta il dispositivo più leggero e sottile della categoria Edge, solo 159 grammi di peso, 5,9 mm di spessore e non solo: una scocca bellissima da guardare, quindi un dispositivo bello, ma anche invincibile. Il claim è sottile e invincibile, perché racconta un dispositivo che è anche durevole, resistente e che è molto performante".

Il dispositivo integra tre sensori fotografici da 50 Megapixel e dispone di una batteria che è annunciata come "la più capiente tra gli smartphone ultrasottili". E la campagna di comunicazione associata ai modelli della serie Edge guarda a una clientela contemporanea.

"Abbiamo un posizionamento 'lifestyle tech' - ha aggiunto Bulgarella - che vuol dire che per progettare uno smartphone studiamo realmente le esigenze dei nostri consumatori, facciamo tante ricerche di mercato, cerchiamo di capire quello che davvero interessa ai nostri consumatori e cerchiamo di offrire una tecnologia bellissima, ma anche performante a un prezzo corretto che possa arrivare a tutti. Quindi l'obiettivo di Motorola anche con la famiglia Edge è quello di abbracciare una fascia di pubblico che sia il più ampia possibile".

Con attenzione anche al tema della sostenibilità: Motorola Edge 70 ha infatti un migliore punteggio Eco Rating e una ridotta Carbon Footprint rispetto alla generazione precedente.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi