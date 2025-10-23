Smart glasses e robot con IA, gli aiuto magazzinieri di Amazon

Milano, 23 ott. (askanews) - Lo staff di Amazon indossa degli smart glasses che mostrano istruzioni di navigazione e consegna direttamente nel campo visivo, durante la presentazione "Delivering the Future" di Amazon presso la stazione di consegna a Milpitas, California

Amazon ha dichiarato di voler accelerare l'automazione dei suoi magazzini con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e della robotica. All'evento nella Silicon Valley il colosso dell'e-commerce ha mostrato anche bracci robotici e altri strumenti di magazzino ad alta tecnologia, affermando che l'intelligenza artificiale non solo alimenta le innovazioni, ma accelera anche la velocità con cui vengono sviluppate dal secondo datore di lavoro degli Stati Uniti.

I bracci robotici "Blue Jay" sono stati presentati come in grado di prelevare e smistare pacchi in modo efficiente in un'unica postazione di lavoro. L'arrivo di Blue Jay, in fase di test nella Carolina del Sud, segue quello di un robot Vulcan all'inizio di quest'anno, che Amazon ha descritto come dotato di senso del tatto mentre svolge il suo compito.