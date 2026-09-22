Smantellata rete narcotraffico internazionale, confiscati 82 kg cocaina

Milano, 22 set. (askanews) - Grazie a un'indagine dei Carabinieri di Trento sono state individuate e smantellate tre diverse organizzazioni criminali per traffico internazionale di cocaina e di migranti clandestini. Sono 20 le persone oggetto di misure di custodia cautelare in diverse province italiane: Trento, Bolzano, Vicenza, Verona, Rovigo, Roma, Frosinone, Varese e Ragusa. La cocaina veniva importata dal Paraguay e dal Perù (attraverso la Spagna) utilizzando cittadini sudamericani. Durante l'indagine sono stati sequestrati complessivamente 82 kg di cocaina, in parte trasformata in crack.

Oltre alla droga, i criminali avevano messo in piedi una rete per far entrare illegalmente in Italia persone in fuga da paesi come la Siria attraverso la rotta balcanica, nascondendole in camion per trasporto merci e chiedendo anche fino a 700 euro solo per l'ultimo tratto.