Slovacchia limita diritti LGBT, il matrimonio è solo tra uomo e donna

Bratislava, 27 set. (askanews) - Il parlamento slovacco ha approvato venerdì 26 settembre (con 90 voti a favore su 150 seggi) una modifica costituzionale per limitare i diritti delle coppie dello stesso sesso, un cambiamento radicale che fa prevalere il diritto nazionale su quello dell'Unione Europea, una mossa che il primo ministro nazionalista Robert Fico ha definito "storica". "Dobbiamo porre fine al progressismo e al liberalismo che stanno distruggendo l'Europa", ha affermato Fico in conferenza stampa.

"Per questo motivo, come annunciato ieri (26 settembre, ndr), consideriamo storico il voto odierno del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca", ha dichiarato Fico in un video postato su Facebook.

"Abbiamo affermato molto chiaramente che dobbiamo porre fine al progressismo e al liberalismo che stanno distruggendo l'Europa. La stanno davvero distruggendo, perché non sono ancorati a nulla, non hanno valori e fanno quello che vogliono. E questo sta causando la totale distruzione di tutto ciò che era sacro e buono per l'Europa".

"Se abbiamo incluso nel preambolo della Costituzione slovacca la dichiarazione che onoreremo l'eredità di Cirillo e Metodio e che guarderemo all'Impero della Grande Moravia, allora è comprensibile che sosteniamo la definizione del matrimonio come unione unica tra un uomo e una donna. È probabilmente comprensibile che sosteniamo il fatto che esistano solo due generi, maschile e femminile. Sosteniamo l'affermazione che è giusto che nelle questioni etiche e di valore decisive, il diritto slovacco debba avere la precedenza sul diritto internazionale".