ULTIME NOTIZIE 29 GIUGNO 2026

Slanci, l'esibizione che ha incantato Bologna

Bologna, 29 giu. (askanews) - Non è forte chi non cade, ma chi cade e trova la forza di rialzarsi. Questo il messaggio dell'esibizione Slanci, tenutasi a Piazza Santo Stefano in occasione dei vent'anni di Illumia. Grazie alla oramai consolidata partnership con Bologna Festival, è stato possibile regalare a Bologna e ai bolognesi un momento unico, dove musica danza e poesia si sono unite in un'esibizione unica nel suo genere.

L'intervista al Presidente Illumia, Marco Bernardi: "Per i 20 anni di Illumia abbiamo un po' girato il paradigma: invece di ricevere il regalo, proprio nella logica della nostra azienda, abbiamo preferito farlo noi come capita ormai da 5 anni. Sono 20 anni di salite, di discese, di ripartenze, di inciampi, di risalite. Per questo l'immagine Slanci e l'installazione che vedremo ci ha ispirato come racconto sintetico poetico della nostra storia."

Le parole di Maddalena da Lisca, Sovrintendente e Direttore Artistico di Bologna Festival: "Lo spettacolo di Bourgeois vuole significare cadere, rialzarsi, cadere e rialzarsi questa è la storia di Illumia, per i 20 anni di Illumia ma è la storia di tutti noi, è la storia di sempre solo che la storia nuova di questa sera è che queste cadute e che questi rialzi vengano fatti in tono artistico, poetico."

La performance artistica nasce da un'idea di Yoann Bourgeois, artista francese affermato a livelli internazionali proprio per la capacità di unire danza, circo contemporaneo, teatro fisico e bellezza estetica nelle proprie installazioni.

Ecco il suo commento: "Questa idea mi è venuta nel momento in cui ho realizzato che non ci sono altre vite da vivere. Acquisire la coscienza della morte, e che il nostro tempo non sia infinito, mi ha portato a capire che bisogna scegliere, ogni giorno, il tipo di vita da vivere."

Una storia semplice, dove cadute, salite e momenti di difficoltà sono presenti in maniera costante. Tanto nell'esibizione quanto nella vita di tutti noi, Slanci riesce a mandare un messaggio chiaro e potente: che sia un momento di salita, di stallo o di discesa, conta fare tesoro delle esperienze e andare avanti, in una spirale infinita, quella della vita, che realmente non si ferma mai.

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