ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Skyscanner, trend di viaggio 2027: si cercano serenità e valore reale

Milano, 9 ott. (askanews) - Skyscanner ha lanciato ufficialmente il Travel Trends Report 2027, svelando le destinazioni di tendenza e quelle con il miglior rapporto qualità-prezzo per l'anno a venire. Il report individua, inoltre, le sette tendenze chiave che guideranno le scelte dei viaggiatori e trasformeranno l'intero comparto travel nel corso del prossimo anno. Ciò che emerge è che in un mondo frammentato e spesso caotico, i viaggiatori ricercano sempre più valore: non conta solo ciò che acquistano, ma quello che un'esperienza lascia loro davvero.

Nonostante la stagnazione dei consumi e il cambiamento degli equilibri economici globali, la domanda nel mondo travel si conferma positiva: il 57% dei viaggiatori italiani prevede di viaggiare nel 2027 almeno quanto l'anno precedente. Secondo il report, più che rinunciare alle vacanze, i consumatori si stanno adattando attraverso una gestione più consapevole del budget: si dà priorità ai servizi essenziali - come voli e alloggi, riducendo gli extra superflui e affidandosi a strumenti di ricerca intelligenti per ottimizzare ogni spesa.

"Siamo agli albori di un nuovo modo di viaggiare - spiegano da Skyscanner - meno cose materiali, più esperienze memorabili. Oggi chi viaggia cerca serenità, scelte consapevoli e un valore autentico".

In questa prospettiva e unendo i dati raccolti anche da altre piattaforme digitali, il report individua i sette trend del 2027 secondo Skyscanner: detox digitale; la caccia a prodotti unici dei territori visitati; i viaggi condivisi per celebrare il matrimonio imminente; il ripercorrere le trame di viaggi storici, come per esempio quelli nei luoghi dell'Odissea o altri film; il turismo legato alla salute e al fitness; i viaggi per seguire concerti ed eventi musicali e infine quelli legati alle migliori offerte di prezzo.

Il report di Skyscanner ha inoltre individuato dieci destinazioni che stanno registrando i maggiori incrementi nelle ricerche su base annua. L'Isola di Sal, a Capo Verde, si è aggiudicata il primo posto con un aumento del 339% rispetto all'anno precedente. Sul podio anche Bishkek in Kyrgystan e Marsa Matruh in Egitto.

Per i viaggiatori che nel 2027 desiderano invece ottimizzare il proprio budget, sono state analizzate le destinazioni che offrono il calo più significativo dei prezzi dei voli su base annua, abbinato a tariffe competitive per gli alloggi: in questo quadro emerge Lemnos, in Grecia, conquista il primato per convenienza: è in testa alla classifica con un calo dei prezzi del 61%. Bene anche Firenze e Tallin in Estonia.

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