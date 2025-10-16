SIU, a Roma la conferenza "Antibiotico-resistenze in Urologia"

Roma, 16 ott. (askanews) - Si è svolta a Roma la conferenza "Antibiotico-resistenze in Urologia", un appuntamento promosso dalla Società Italiana di Urologia per coinvolgere istituzioni, clinici e società scientifiche in un dibattito sulla crescente diffusione delle resistenze batteriche agli antibiotici.

Il Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente SIU, ha dichiarato: "È un'iniziativa volta a sensibilizzare non soltanto l'opinione pubblica, ma anche la comunità medica e scientifica. Si stanno sviluppando dei batteri resistenti a qualsiasi tipo di terapia antibiotica. Questo fattore lega le mani a noi clinici nella cura di patologie ed infezioni che, ad oggi, facciamo più fatica a contrastare perché gli antibiotici sono diventati spesso inefficaci".

Il tema dell'antibiotico-resistenza si preannuncia cruciale per il futuro della sanità pubblica e, per questo motivo, le istituzioni ricoprono un ruolo fondamentale.

Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Nella Legge di Bilancio sarà aumentato il fondo destinato alla farmaceutica e questo rappresenta un segnale di grande attenzione al tema dell'antibiotico-resistenza. Inoltre quest'anno sono stati stanziati 100 milioni di euro per gli antibiotici reserve, fondamentali per combattere l'antibiotico-resistenza".

Il contrasto alle antibiotico-resistenze prevede un bilanciamento tra le necessità terapeutiche ed il corretto ricorso alle prescrizioni di antibiotici, senza trascurare però la necessità di intervenire sulla consapevolezza sociale riguardo il tema.

"C'è il malcostume di anticipare dei farmaci senza ricetta e, tra questi, ci sono gli antibiotici" - afferma Filippo Anelli, Presidente FNOMCeO - "sensibilizzare i consumatori ed i pazienti significa responsabilizzare tutti gli attori del sistema sulla necessità di impiegare determinati farmaci solo a fronte di una prescrizione medica".

Nel corso dell'evento è stato presentato anche il nuovo progetto "MAGA one - Make Antibiotics Great Again", un programma strategico SIU che intende riportare al centro il corretto impiego degli antibiotici nella gestione delle infezioni urinarie.