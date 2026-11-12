"Sister Act Il Musical", la nuova Deloris è Speranza Tesoro

Milano, 12 nov. (askanews) - Speranza Tesoro, 22 anni è lei la nuova Deloris di "Sister Act Il Musical" che sarà in scena a Milano al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni fino al 17 gennaio 2027. La produzione dello spettacolo ha scelto lei per il ruolo di Deloris Van Cartier. "È stato un momento di gioia pazzesco, di quelli che credo ricorderò per tutta la vita." Dallo scorso 11 novembre Speranza veste i panni della protagonista, dopo un passaggio di testimone pieno di emozione. È la scommessa della regista Chiara Noschese sui nuovi talenti, costruita giorno dopo giorno accanto a chi il personaggio lo conosceva a fondo.

Lo spettacolo, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Music Theatre International, è la versione italiana del musical scritto da Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner, con dialoghi aggiuntivi di Douglas Carter Beane, musiche dell'otto volte Premio Oscar Alan Menken e liriche di Glenn Slater, nella traduzione di Franco Travaglio. Completano la squadra creativa Nadia Scherani alle coreografie, Andrea Calandrini alla direzione musicale, Lele Moreschi alle scenografie, Ivan Stefanutti ai costumi, Francesco Vignati al disegno luci e Armando Vertullo al disegno sonoro.

Speranza ha ventidue anni e la musica le scorre nelle vene da sempre. Ha iniziato a studiare canto a tredici anni e da allora ha cantato ovunque potesse: nel coro della sua scuola di canto, in band soul, pop e blues, con un'orchestra svizzera che l'ha portata in tournée e in occasione di eventi. Il teatro musicale, però, è rimasto a lungo un sogno guardato da lontano. Fino a oggi. "Il musical rappresenta un capitolo nuovo di zecca del mio percorso artistico, un mondo che desideravo conoscere e nel quale sono felicissima di aver avuto la possibilità di entrare." "Sister Act" racconta di una donna che trova la propria voce e scopre il valore della sorellanza, e per Speranza la storia è uscita dal copione.