ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Sisma Venezuela, portavoce Commissione Ue: "Noi pronti a intervenire"

Bruxelles, 25 giu. (askanews) - La portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova conferma che l'UE è "pronta a intervenire" per prestare soccorso in Venezuela, dopo che due violenti terremoti hanno causato decine di vittime e centinaia di feriti. "I nostri partner sono già sul campo. La Croce Rossa sta già conducendo le operazioni di soccorso. E noi siamo pronti a mobilitare assistenza attraverso l'UCPM", afferma Hrncirova.

"I nostri pensieri vanno alle famiglie e alle comunità che stanno affrontando lutti e devastazione. Siamo ovviamente pronti a intervenire. Ciò non significa che al momento siamo in attesa, significa che, in questa fase, i nostri partner sono già sul campo. La Croce Rossa sta già conducendo le operazioni di soccorso. E noi siamo pronti a mobilitare assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile UE (UPCM), come richiesto", ha detto ai giornalisti Eva Hrncirova, portavoce della Commissione europea.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi