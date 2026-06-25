Sisma Venezuela, portavoce Commissione Ue: "Noi pronti a intervenire"

Bruxelles, 25 giu. (askanews) - La portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova conferma che l'UE è "pronta a intervenire" per prestare soccorso in Venezuela, dopo che due violenti terremoti hanno causato decine di vittime e centinaia di feriti. "I nostri partner sono già sul campo. La Croce Rossa sta già conducendo le operazioni di soccorso. E noi siamo pronti a mobilitare assistenza attraverso l'UCPM", afferma Hrncirova.

"I nostri pensieri vanno alle famiglie e alle comunità che stanno affrontando lutti e devastazione. Siamo ovviamente pronti a intervenire. Ciò non significa che al momento siamo in attesa, significa che, in questa fase, i nostri partner sono già sul campo. La Croce Rossa sta già conducendo le operazioni di soccorso. E noi siamo pronti a mobilitare assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile UE (UPCM), come richiesto", ha detto ai giornalisti Eva Hrncirova, portavoce della Commissione europea.