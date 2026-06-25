Sisma Venezuela, la Cina offre "tutta l'assistenza possibile"

Pechino, 25 giu. (askanews) - La Cina si è detta pronta a fornire "tutta l'assistenza possibile" al Venezuela dopo che il Paese è stato colpito da due potenti terremoti.

"La Cina sta monitorando attentamente la situazione a seguito del terremoto in Venezuela e rimane in stretto contatto con l'Ambasciata cinese nel Paese. Al momento, non sono stati segnalati cittadini cinesi feriti o deceduti. Per il futuro, la Cina è disposta a fornire tutta l'assistenza possibile, in modo appropriato e in base alle esigenze della parte venezuelana", ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun.