ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Sisma in Venezuela, il Cristo Redentore si illumina per le vittime

Rio de Janeiro, 3 lug. (askanews) - Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile, è stato illuminato con i colori della bandiera venezuelana in segno di solidarietà per le vittime dei devastanti terremoti che hanno colpito il 24 giugno scorso il Paese, mettendolo in ginocchio e provocando quasi 2.600 morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, con migliaia di feriti e di dispersi.

Il messaggio "SOS Venezuela" è stato proiettato su uno dei monumenti simbolo del Brasile, insieme alla scritta "Solidarietà e Faternità".

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