Sisma in Venezuela, i danni all'aeroporto Simòn Bolìvar di Maiquetìa

Caracas, 1 lug. (askanews) - I danni visibili all'aeroporto internazionale Simòn Bolìvar di Maiquetìa in Venezuela, dopo le due fortissime scosse di terremoto del 24 giugno scorso.

Lo scalo è situato in prossimità di una delle zone più colpite del Nord del Paese, resta chiuso ed è inagibile ma rimane un crocevia essenziale per i voli umanitari con aiuti e soccorritori da decine di paesi.

Le operazioni continuano a una settimana dal sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela e che ha causato, secondo un bilancio provvisorio, circa 2.000 morti e decine di migliaia di dispersi.