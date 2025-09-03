Sisma in Afghanistan, è corsa agli aiuti: "Diamo quello che abbiamo"

Jalalabad (Afghanistan), 3 set. (askanews) - In Afghanistan è corsa agli aiuti dopo il potente sisma che ha colpito la parte orientale del Paese e che ha causato la morte di più di 1.400 persone e il ferimento di oltre 3.300.

Gli afghani si affrettano a donare denaro e beni di prima necessità nei punti di raccolta.

"Sono un piccolo operaio e sono venuto qui per aiutare le vittime del terremoto, mi dispiaceva molto per loro. Se potessi fare di più, aiuterei ancora di più, ma ho portato quello che ho" dice un uomo.

"La gente porta qui tutto ciò che ha in casa e che può permettersi, compresi contanti, coperte e materassi, e noi lo consegniamo alle vittime del terremoto", spiega il capo del comitato giovani che ha organizzato la raccolta.

E Abdul Naser Haidari, a capo del Consiglio nazionale dell'ottavo distretto aggiunge: "Proviamo una tristezza condivisa per le vittime del terremoto. Ogni volta che passa un'ambulanza, il nostro cuore soffre per loro. Sono in contatto con le persone nella zona colpita del terremoto, dicono che ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie".