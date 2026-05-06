Sisma Friuli, Meloni: "Ricostruzione migliore che Italia abbia visto"

Roma, 6 mag. (askanews) - Dopo la scossa del 6 maggio 1976 che sconvolse il Friuli, "il tempo della paura, il tempo del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friuliani,e quel sentimento era l'orgoglio, l'orgoglio dell'appartenza della volontà della determinazione. Non c'era tempo per piangere e commiserarsi, bisognava agire e re-agire. Dove in molti si sarebbero sentiti sconfitti, sarebbero stati vinti dal lutto e dalla disperazione, i friuliani no: i friulani fecero la propria mossa, i friulani decisero di sfidare l'Orcolat, si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro e decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata, e lo fecero in un modo che divenne modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione post sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Intuizioni semplici ma brillanti, così visionarie per l'epoca da essere efficaci ancora oggi": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a Gemona del Friuli per il Consiglio regionale straordinario in occasione della commemorazione per il 50esimo anniversario dal sisma.