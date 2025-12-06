ULTIME NOTIZIE 06 DICEMBRE 2025

Siria: zona smilitarizzata nel sud ci mette in posizione pericolosa

Doha, 6 dic. (askanews) - Il presidente siriano ad interim Ahmed al-Sharaa ha dichiarato che la ricerca di una zona smilitarizzata nel sud del suo Paese da parte di Israele mette la Siria in una posizione pericolosa, mentre le forze israeliane continuano le operazioni nell'area.

"La Siria ha sempre insistito nel rispettare l'Accordo di Disimpegno del 1974. Questo accordo è in vigore da oltre 50 anni. Si tratta quindi, in un modo o nell'altro, di un accordo vincente. Di conseguenza, qualsiasi contestazione a questo accordo, nonostante il consenso internazionale e quello del Consiglio di Sicurezza, e il perseguimento di altri accordi come la creazione di una zona smilitarizzata, ci metterebbe in una posizione grave e pericolosa. Non ne conosciamo le conseguenze. Il successo o il fallimento sono incerti", ha detto.

