ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Siria, Von der Leyen e Costa a Damasco dal presidente Ahmed al-Sharaa

Damasco, 9 gen. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio dell'UE Antonio Costa sono stati ricevuti dal presidente siriano Ahmed al-Sharaa a Damasco, mentre violenti scontri tra le forze governative e i combattenti curdi hanno scosso la città di Aleppo, nel nord della Siria.

"Sappiamo che il cammino verso la riconciliazione e la ripresa resta difficile e lungo, perché guarire, ricostruire vite e creare fiducia nelle istituzioni richiede tempo. Siamo qui oggi per lavorare con voi, per la Siria e per tutti i siriani", ha detto Von der Leyen.

"Vogliamo rafforzare il nostro impegno con un sostegno finanziario di circa 620 milioni di euro per quest'anno e per il prossimo", ha annnunciato la presidente della Commissione Ue.

"Siamo venuti qui per inviare un chiaro segnale del nostro sostegno alla transizione democratica e inclusiva e del nostro chiaro sostegno al popolo siriano", ha aggiunto Costa.

ESTERI
19
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi