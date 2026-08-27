Siria, un caffè pagato con Visa diventa un gesto storico

Milano, 27 ago. (askanews) - Pagare un caffè con la carta. Un gesto che in buona parte del mondo non farebbe notizia. A Damasco, invece, questa volta la fa. Le immagini diffuse dal governatore della Banca Centrale siriana Safwat Raslan mostrano il presidente Ahmad al-Sharaa al bancone di un locale mentre estrae la carta e paga il suo caffè.

Una transazione di pochi secondi, ma dal forte valore simbolico. Secondo Raslan si tratta infatti del primo pagamento con una carta Visa effettuato nel cuore di Damasco.

E anche il momento non è casuale: il pagamento è avvenuto, ha sottolineato il governatore, il giorno dopo la rimozione della Siria dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo. Così, dopo anni di isolamento finanziario e sanzioni, a raccontare simbolicamente il tentativo della Siria di tornare nei circuiti economici internazionali è bastato un gesto quotidiano: ordinare un caffè e pagarlo con la carta.