Siria, tribunale condanna a morte l'ex presidente Bashar al-Assad

Damasco, 11 ago. (askanews) - Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia dopo la caduta del regime. Assad è stato riconosciuto colpevole dei reati di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" commessi durante la guerra civile nel Paese. Il giudice Fakhr al-Din al-Aryan, in conferenza stampa presso la Corte penale di Damasco:

"L'imputato latitante Bashar al-Assad, figlio di Hafez al-Assad e Anisa, nato nel 1965, è condannato per il reato di omicidio doloso; l'uccisione deliberata di più di una persona; l'uccisione deliberata di minori di quindici anni; l'uccisione deliberata accompagnata da atti di tortura ed estrema brutalità; e l'istigazione all'omicidio doloso e a ripetute uccisioni deliberate, che costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra".

"È stato inoltre condannato per i reati di tortura, tortura con esito mortale e molteplici atti di privazione della libertà, che costituiscono crimini contro l'umanità e crimini di guerra", ha aggiunto.

"Per questi reati, è condannato a morte", ha concluso.