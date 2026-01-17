ULTIME NOTIZIE 17 GENNAIO 2026

Siria, l'esercito prende il controllo dell'area a Est di Aleppo

Roma, 17 gen. (askanews) - L'esercito siriano ha dichiarato che le sue forze hanno preso il controllo di vaste aree della regione a Est della città di Aleppo, dopo che le forze curde hanno accettato di ritirarsi in seguito ai recenti scontri.

L'avanzata arriva il giorno dopo che il presidente Ahmed al-Sharaa ha emanato un decreto che dichiara il curdo "lingua nazionale" e concede alla minoranza il riconoscimento ufficiale, anche se i curdi hanno affermato che ciò non soddisfa le loro aspirazioni.

Un corrispondente della France presse a Deir Hafer, a circa 50 chilometri a Est da Aleppo, ha riferito di aver visto diversi combattenti delle SDF lasciare la città e un gran numero di residenti che erano fuggiti dalla zona, tornare, sotto la forte presenza di soldati e forze di sicurezza.

Abdi si è impegnato a ridistribuire le sue forze a Est del fiume Eufrate in seguito alle "richieste dei paesi amici e dei mediatori". In alcune dichiarazioni alla televisione di Stato, l'esercito siriano ha affermato di aver preso il controllo di "34 villaggi e città" a Est di Aleppo, comprese Deir Hafer e Maskana, nonché un aeroporto militare. Tuttavia, ha accusato le SDF di aver violato l'accordo e di aver preso di mira una pattuglia dell'esercito vicino a Maskana, "uccidendo due soldati".

