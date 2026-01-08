ULTIME NOTIZIE 08 GENNAIO 2026

Siria, l'esercito bombarda i quartieri curdi di Aleppo

Aleppo, 8 gen. (askanews) - Colonne di fumo si alzano mentre i civili fuggono sotto il fuoco nemico dai quartieri a maggioranza curda di Aleppo durante gli scontri tra forze governative e combattenti curdi. Le autorità siriane hanno permesso ai civili di lasciare due quartieri curdi di Aleppo, che erano stati circondati dall'esercito, prima di bombardarli nuovamente nel terzo giorno di violenze nella principale città della Siria settentrionale.

"Sono fuggita da casa mia ad Achrafieh - spiega Rana Issa, residente del quartiere a maggioranza curda - La situazione è davvero terribile, difficile da descrivere. Siamo fuggiti all'ultimo secondo. Abbiamo attraversato momenti molto difficili, ci sono stati molti bombardamenti, la mia famiglia è esausta. Solo Dio sa come siamo riusciti a superare tutto questo. E i cecchini sparavano in continuazione".

"È la distruzione totale. Molti residenti hanno cercato di fuggire, ma i cecchini hanno aperto il fuoco e sono tornati a casa. Tutto è chiuso. È desolato. Achrafieh è completamente deserta", ha aggiunto.

Gli scontri potrebbero assumere una dimensione regionale, con la Turchia che si dichiara pronta a intervenire a fianco del governo siriano e Israele che si schiera dalla parte dei curdi.

