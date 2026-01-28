Siria, i funerali di due combattenti curdi uccisi da forze governative

Milano, 28 gen. (askanews) - Si sono svolti i funerali a Qamishli, nel nord-est della Siria, per sei combattenti delle Forze Democratiche Siriane (SDF) a guida curda, uccisi nei recenti scontri con le forze governative. Questo mese i curdi hanno concordato di integrare la loro amministrazione nel nord-est del Paese nel nuovo governo islamista siriano e le due parti stanno osservando un cessate il fuoco di due settimane, che scadrà all'inizio del mese prossimo, per consentire ulteriori colloqui sulla fusione.