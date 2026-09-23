Siria, al-Sharaa all'Onu: il Golan rimarrà territorio siriano

New York, 23 set. (askanews) - Dal podio dell'Assemblea generale dell'ONU, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha denunciato che gli attacchi israeliani "minacciano la stabilità della Siria" e sottolineato che "il Golan rimarrà territorio siriano".

"L'attacco di Israele alla Siria riflette un comportamento non convenzionale. Si contano circa 500 attacchi aerei e di artiglieria, oltre 1.200 incursioni e 300 arresti di cittadini siriani. Ciò minaccia la stabilità della Siria e contrasta con la tendenza che si osserva a livello globale; richiama inoltre alla mente un'epoca dolorosa, da cui i siriani si erano appena lasciati alle spalle".

"Eventuali tentativi de facto non possono intaccare la sovranità del nostro Stato e il nostro ordinamento giuridico, né il diritto internazionale. Il Golan rimarrà territorio siriano. Tutte le procedure di annessione sono nulle e prive di effetti ai sensi della Risoluzione 497 del Consiglio di Sicurezza", ha affermato al-Sharaa, dopo che il mese scorso la Colombia ha riconosciuto la sovranità israeliana del territorio, come già da fatto Donald Trump nel 2019.