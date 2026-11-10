Siparietto fra Trump e Dana White: gli offre incarico ma lui rifiuta

Washington, 10 nov. (askanews) - Un posto alla Casa Bianca, ma non sul ring: sul podio della sala stampa. Donald Trump ha invitato il suo amico Dana White, presidente della UFC, la principale organizzazione mondiale di arti marziali miste, a diventare il nuovo portavoce della presidenza americana. Una proposta avanzata apparentemente per scherzo, ma che ha alimentato le speculazioni per tutto il fine settimana.

Lunedì White si è presentato davvero nella sala stampa della Casa Bianca, ha preso posto sul podio e risposto ad alcune domande dei giornalisti. Poi Trump gli ha chiesto se preferisse l'incarico o continuare a occuparsi di quella che ha definito la "ridicola UFC".

"Grazie per l'offerta, signore, ma non voglio entrare in politica", ha detto White.

"Sono devastato nell'apprendere una cosa simile. Arrivederci a tutti", ha scherzato Trump.

La vicenda ha avuto anche un risvolto curioso. Sui social è circolata l'ipotesi che Trump avesse confuso il dirigente sportivo con una sua omonima, Dana W. White, ex portavoce del Pentagono durante il primo mandato del presidente. Una teoria senza conferme, a cui molti conoscenti della White hanno però creduto e sulla quale è intervenuta ironicamente la stessa ex funzionaria su LinkedIn: "A tutti quelli che mi mandano messaggi di congratulazioni, grazie, ma avete sbagliato Dana White. Ho risposto alle domande dei giornalisti del Pentagono, ma non sono mai salita su un ottagono. E preferirei continuare così".

Dana White, 57 anni, è da tempo un sostenitore e amico personale di Trump. A giugno ha contribuito a organizzare un evento UFC, sul caratterisco ring ottagonale, proprio nel giardino della Casa Bianca. Quanto al posto di portavoce, resta vacante dopo le dimissioni di Katie Zacharia, rimasta in carica appena cinque giorni.