ULTIME NOTIZIE 23 SETTEMBRE 2026

Siparietto Fognini-Pennetta, il giocatore: sfiderei Sinner a Londra

Roma, 23 set. (askanews) - Un divertente siparietto tra Fabio Fognini e la moglie Flavia Pennetta, che si sono simpaticamente prestati a una raffica di domande all'insegna del "chi fa meglio cosa". E, alla richiesta "contro quali avversari scenderesti oggi in campo?" non hanno dubbi: Fognini vorrebbe Sinner a Wimbledon e Alcaraz a Parigi, mentre la Pennetta sceglierebbe senza esitazioni la bielorussa Aryna Sabalenka.

I due grandi campioni del tennis italiano - al Frankie's appena inaugurato in Corso Buenos Aires a Milano - hanno accolto i tanti amici e volti noti accorsi per festeggiare la nuova avventura imprenditoriale di Fognini: infatti Fabio, insieme al CEO e fondatore Giuseppe De Lorenzo, è impegnato nel lancio della catena Frankie's, locali all'insegna dell'healthy food che, oltre alle recenti aperture milanesi, sono già presenti anche a Brescia, in Polonia e a Dubai.

A darsi appuntamento nel tempio dell'alimentazione salutare, in una sorta di piccola reunion del celebre dance show di Rai1, Barbara D'Urso, prossima ad entrare come giurata a Ballando con le stelle, e i maestri di ballo Giada Lini e Ciquito. Con loro, anche altri "ballerini" celebri, come Federica Nargi e Alessandro Matri. Avvistati alla serata inaugurale anche Loredana Lecciso, Gabriella Golia, Manuel Casella, Omer Elomari e l'ex nuotatore Luca Marin.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi