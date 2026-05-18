Sinner a "Che tempo che fa": 'Abbiamo vinto insieme'

Milano, 18 mag. (askanews) - Jannik Sinner si gode il trionfo agli Internazionali d'Italia e, ospite di "Che Tempo Che Fa", ringrazia il pubblico romano dopo la storica vittoria al Foro Italico.

Il numero uno del mondo racconta le due settimane vissute nella Capitale, tra pressione, allenamenti e l'abbraccio dei tifosi.

"Abbiamo vinto insieme. Qua a Roma domani sono due settimane che sono qui. Due settimane molto lunghe, toste. Però il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio e tutti gli allenamenti erano quasi già come una partita".

Sinner parla di "torneo incredibile" e del sostegno ricevuto in ogni momento del cammino verso il titolo. Poi il racconto dell'incontro con Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere gli Internazionali prima di lui, nel 1976. "È stato simpaticissimo. Personalmente lo conosco veramente poco, abbiamo scambiato due parole ed è stato bello".

Il campione azzurro rivela anche la promessa di rivedersi presto a Parigi, per il Roland Garros. "Mi ha detto che lui viene anche a Parigi, quindi spero di rivederlo lì. Lui è stato contento, e anch'io sono stato contento di conoscerlo un pochettino di più".