ULTIME NOTIZIE 23 NOVEMBRE 2025

Simona Ventura: Ornella Vanoni rimarrà immortale come la sua musica

Milano, 23 nov. (askanews) - "Era unica, la più grande di tutte e quindi ci mancherà tantissimo, la sua musica, il suo patrimonio musicale è immortale. Peraltro la canzone della mia vita è 'domani è un altro giorno', quindi l'ho sempre detto e questo e ancora di più oggi, 'domani è un altro giorno si vedrà', ma lei rimarrà immortale come la sua musica". Così Simona Ventura alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano.

"È stata non solo un'artista di grandezza primaria, c'è una delle più grandi artiste italiane, sono la più grande, perché comunque originale, ha un patrimonio musicale pazzesco, ma anche generosissima, il che non è così scontato per un'artista del suo pari", ha aggiunto descrivendola come "una donna sarcastica, una donna ironica, ma soprattutto generosissima, con le nuove generazioni, con chi le chiedeva un consiglio".

