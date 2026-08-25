ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2026

Silica, la cantante pop italiana generata con l'AI

Milano, 25 ago. (askanews) - Una popstar che non esiste, generata con strumenti di intelligenza artificiale: si chiama "Silica", è un progetto italiano, che ha diffuso il suo primo album, "74", dieci tracce, otto in italiano, una in inglese e una in spagnolo.

Fra marketing e riflessione sull'arte e l'AI, gli ideatori dicono che lo scopo del progetto non è quello di far passare per umana una creazione digitale, ma l'esatto contrario. "È una entità musicale generativa che non nasconde la propria natura artificiale, ma ne fa il punto di partenza per raccontare emozioni, desideri e contraddizioni umane". Osserva le emozioni umane, le elabora e le traduce in musica. "Silica non ha un cuore - dicono i creatori - ma elabora i nostri".

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