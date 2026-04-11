Sigonella, Laudani(Memoria e Futuro): dalla Sicilia uniti per la pace

Roma, 11 apr. (askanews) - "Dalla Sicilia e da Sigonella riparte il grande movimento nazionale e internazionale a cui ci colleghiamo per la pace, contro il riarmo e questa follia della guerra. La guerra è una scelta fatta da uomini, e tante donne e uomini possono sconfiggerla e farla cambiare, non ci arrendiamo, schieriamo in campo tutte le idee, i valori, le speranze che portiamo nel cuore. Una grande mobilitazione di popolo può farci vincere questa battaglia".

Così Adriana Laudani, presidente di Memoria e Futuro, a margine della manifestazione a Sigonella per dire no all'utilizzo della base militare nel catanese per sostenere la guerra in Iran, promossa da associazioni, sindacati, reti civiche, partiti.

"Pio La Torre ci ha dimostrato, avendo superato, quello che sembrava insuperabile, la scelta dell'installazione dei missili a Comiso, che si possono invertire anche decisioni politiche che sembrano irreversibili - ha aggiunto - imparando da lui come si fa a costruire un grande movimento unitario di massa per la pace continuiamo a combattere".