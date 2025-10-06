Siena Award Photo Festival, due mesi di fotografia globale

Siena, 6 ott. (askanews) - Dal 27 settembre al 23 novembre 2025 Siena accoglie l'undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, appuntamento internazionale dedicati alla fotografia contemporanea, un progetto culturale che ambisce a fare della città toscana un crocevia globale di visioni, storie e linguaggi visivi.

In questi anni di attività il Siena Awards Photo Festival ha ricevuto la candidatura di oltre 400.000 fotografie provenienti da 194 Paesi del mondo, con un flusso molto interessante di culture e prospettive. Il programma 2025 propone dieci mostre fotografiche, tre concorsi internazionali, incontri con i protagonisti del fotogiornalismo mondiale e una giornata di talk e approfondimenti, per creare un dialogo tra immagini e territorio.

Tra i progetti anche "ARS LUCIS - Il cammino della luce", uno spettacolare videomapping ideato in occasione del settecentesimo anniversario della costruzione della Torre del Mangia. L'evento, per tre sere consecutive, ha illuminato la facciata di Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, trasformati in una gigantesca tela luminosa animata da una proiezione che ha unito arte, fotografia e memoria collettiva.

Aperto da una laurea honoris causa consegnata a Steve McCurry, il festival senese è stato fondato e curato da Luca Venturi.