Sicurezza, Schlein: "Nuove norme liberticide, per coprire fallimenti"

Roma, 4 feb. (askanews) - "Lo so anche oggi vorreste farci parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli di giornale, bandierine piantate per coprire i fallimenti, vogliamo parlare della sicurezza del Sud, colpito dal ciclone Harry, vogliamo parlare delle famiglie della Sicilia, della Calabria, della Sardegna fino alla Basilicata". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in aula sulla informativa del ministro Musumeci sul maltempo al Sud.

"Avete deciso di far votare il Parlamento oggi impegni sulla sicurezza e vi siete rifiutati di far votare impegni per questi territori e queste famiglie".