ULTIME NOTIZIE 20 APRILE 2026

Sicurezza rafforzata a Islamabad per i possibili colloqui Usa-Iran

Roma, 20 apr. (askanews) - Il Pakistan si prepara a un secondo round di colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, a pochi giorni dalla scadenza del cessate il fuoco in Medio Oriente, anche se tutto sembra ancora incerto. Tra i nodi principali, il blocco dei porti iraniani da parte americana, ulteriormente complicato dal sequestro di una nave iraniana che avrebbe cercato di eluderlo, con conseguente reazione furiosa da parte di Teheran. Secondo diversi media del Paese, la revoca del blocco statunitense sarebbe una precondizione per i negoziati.

A Islamabad, la capitale, è stata comunque rafforzata la sicurezza in vista dell'arrivo delle delegazioni. Nella "zona rossa" della città, che ospita il Parlamento, la Corte Suprema, le principali sedi governative e le ambasciate straniere, i due principali hotel sono stati evacuati per precauzione.

Il Serena Hotel, dove si è tenuto il primo vertice all'inizio del mese, conclusosi poi senza successo, e il Marriott, dove ha alloggiato la delegazione iraniana, sono stati svuotati.

Traffico bloccato sul viale principale che conduce all'area off limits, dopo che la polizia ha annunciato un piano di circolazione alternativo per gli arrivi dei negoziatori. Ai residenti è stato consigliato di usare percorsi alternativi. E a tutti i funzionari governativi che lavorano nella zona, è stato chiesto di lavorare da casa dal 20 aprile.

I colloqui restano un'incognita, ma il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha comunque incontrato l'ambasciatrice statunitense ad interim per il Pakistan, Natalie Baker, presso l'ambasciata statunitense a Islamabad, per prepararsi.

"Stiamo offrendo un ACCORDO molto giusto e ragionevole e spero che lo accettino", ha affermato Trump in un post poche ore fa, rinnovando le minacce contro le infrastrutture iraniane se non si dovesse arrivare a un'intesa.

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