Sicurezza, Piantedosi: no rischio terrorismo ma massima allerta

Bologna, 7 mar. (askanews) - "Al momento no", non c'è rischio terrorismo legato ai conflitti in Iran, ma "ogni qualvolta viviamo situazioni internazionali di questo tipo dobbiamo sempre porci il problema". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a margine dell'incontro "Le ragioni del Sì" promosso dalla Lega a Bologna.

"Innanzitutto abbiamo rafforzato la miriade di obiettivi sensibili sparsi sul territorio nazionale - ha spiegato il ministro - e mi auguro che il conflitto finisca al più presto, anche perché abbiamo la riprova che ogni qualvolta questi conflitti si protraggono nel tempo tendono a creare riflessi sull'opinione pubblica".

"Si creano fenomeni di radicalizzazione, gruppi antagonistici che imbracciano l'una o l'altra causa - ha aggiunto Piantedosi - e tutto questo poi si traduce in difficoltà a gestire manifestazioni pubbliche e l'ordine pubblico". A Bologna, secondo Piantedosi, "non ci sono" preoccupazioni per manifestazioni e proteste di gruppi: "no, a Bologna né più e né meno come in tutta Italia. Quindi noi siamo attenti grazie a Dio e siamo forti su tutto il territorio nazionale, staremo attenti, poi ripeto, è auspicabile che il conflitto si risolva al più presto".