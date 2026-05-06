ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Sicurezza lavoro, Ilari: ai vertici nostro piano strategico

Roma, 6 mag. (askanews) - "Nel nostro piano strategico triennale la sicurezza rappresenta il primo capitolo e questo vale per tutte le unità del gruppo, a conferma di quanto il lavoro in sicurezza sia centrale". Lo ha detto Renzo Ilari, Head of QHSE di VINCI Energies in Italia, a Largo Chigi, format di Urania News. "Ogni maggio organizziamo la Safety Week, durante la quale tutte le business unit di VINCI Energies si concentrano sul tema. Non è solo un momento di sensibilizzazione, ma un'occasione di confronto in cui si analizzano casi concreti e si condividono esperienze e buone pratiche. L'iniziativa coinvolge piu di 100mila persone e si inserisce in una visione più ampia di attenzione al dipendente, che parte già dalla fase di onboarding: un processo strutturale che accompagna le persone in tutte le fasi del percorso professionale, fornendo fin dall'inizio gli strumenti necessari. Sul fronte delle regole di sicurezza, siano esse normative o interne, il nostro obiettivo è che vengano realmente comprese e non semplicemente subite. Per questo investiamo molto sulla spiegazione: quando il lavoratore comprende utilità e finalità di una pratica, tende ad applicarla con maggiore efficacia", ha concluso.

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