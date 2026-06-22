Sicilia protagonista nel percorso di decarbonizzazione

Palermo, 22 giu. (askanews) - Amazon accelera il proprio percorso di decarbonizzazione in Italia e in Europa, puntando a coniugare crescita del business e sostenibilità ambientale. Dall'e-commerce alla logistica, fino ai servizi cloud e all'intelligenza artificiale, l'azienda investe in soluzioni per ridurre l'impatto delle proprie attività e raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2040. Un ruolo centrale è affidato all'approvvigionamento di energia da fonti carbon-free. In Italia, Amazon ha contribuito allo sviluppo di otto progetti rinnovabili su scala industriale e ha installato impianti fotovoltaici in 32 siti logistici, per un totale di 40 progetti che alimentano la rete elettrica nazionale con energia pulita. La Sicilia è al centro di questa strategia: sette degli otto parchi solari sviluppati dall'azienda si trovano infatti nell'isola. Abbiamo parlato con Giulia Gasparini, Country Manager di Amazon Web Services (AWS) in Italia:

"Amazon e AWS hanno firmato nel 2019 The Climate Pledge, un impegno concreto a raggiungere entro il 2040 le zero emissioni di anidride carbonica. Abbiamo oltre 700 progetti in tutto il mondo ed un esempio concreto è proprio il parco che stiamo visitando oggi qui in Sicilia, uno dei sette che vengono appunto ospitati nell'isola. Per tre anni consecutivi, Amazon e AWS sono stati tra i più grandi acquirenti di energia carbon free nel mondo e questo è dimostrazione che all'impegno preso con The Climate Pledge sono seguiti risultati altrettanto concreti".

Accanto agli investimenti nelle rinnovabili, AWS punta sull'efficienza delle proprie infrastrutture cloud, progettate per ridurre consumi energetici ed emissioni, consentendo alle aziende clienti di diminuire la propria impronta carbonica. Sul territorio siciliano questi obiettivi si traducono in impianti innovativi che sostengono la transizione energetica e la crescita delle energie rinnovabili come quello recentemente installato tra Camporeale e Gibellina. È poi intervenuto Lupo Leonardi, Principal del team Clean Energy di Capital Dynamics:

"Questi due progetti che stiamo vedendo oggi sono due progetti importanti per il Capital Dynamics e anche per la transizione energetica italiana e sono tra i due progetti più grossi realizzati sul territorio nazionale italiano e si estendono su un'area di 400 ettari. Hanno una peculiarità che sono stati sviluppati come progetti agrivoltaici pertanto permettono di generare energia sostenibile ma allo stesso tempo valorizzare il terreno sottostante".

Gli investimenti in energia pulita e infrastrutture sostenibili generano inoltre benefici economici e occupazionali per le comunità locali, contribuendo allo sviluppo di nuove competenze e tecnologie. L'impegno ambientale riguarda anche la gestione delle risorse idriche: Aws punta a diventare water positive entro il 2030, restituendo alle comunità più acqua di quanta ne consumi nelle proprie operazioni. Un percorso che dimostra come innovazione digitale e sostenibilità possano procedere insieme verso un modello di crescita più efficiente e responsabile.