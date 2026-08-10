Siccità a Londra, le rive di uno stagno prosciugate

Londra, 10 ago. (askanews) - Alcune immagini aeree mostrano le rive prosciugate di uno stagno in una Londra colpita dalla siccità, mentre il Met Office britannico annuncia che una nuova ondata di caldo sta per abbattersi sul Sud e sul Centro dell'Inghilterra. Nel video si vede il letto prosciugato e la terra secca dello Hollow Pond e delle Leyton Flats, zona della foresta di Epping, a est di Londra.

Secondo i dati provvisori, il mese scorso è stato il luglio più secco mai registrato in Inghilterra e nel Galles.