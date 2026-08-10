ULTIME NOTIZIE 10 AGOSTO 2026

Siccità a Londra, le rive di uno stagno prosciugate

Londra, 10 ago. (askanews) - Alcune immagini aeree mostrano le rive prosciugate di uno stagno in una Londra colpita dalla siccità, mentre il Met Office britannico annuncia che una nuova ondata di caldo sta per abbattersi sul Sud e sul Centro dell'Inghilterra. Nel video si vede il letto prosciugato e la terra secca dello Hollow Pond e delle Leyton Flats, zona della foresta di Epping, a est di Londra.

Secondo i dati provvisori, il mese scorso è stato il luglio più secco mai registrato in Inghilterra e nel Galles.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi