ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Sibilia: la serie parte da domanda "perchè gli 883 si sono divisi?"

Milano, 2 ott. (askanews) - Una storia di amicizia e di provincia che entra nel mito e nella cultura popolare italiana, dal 9 ottobre arriva Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la seconda stagione della dramedy Sky Original. Il regista Sydney Sibilia dopo l'enorme successo della prima parte sulla nascita e ascesa del duo di Pavia, ora racconta il trionfo e la frattura.

"La seconda stagione è più complessa perché ci sono sentimenti più complessi. La rabbia giovane, la rivincita del nerd erano anche cose che avevo già affrontato. Questa volta ho raccontato l'arrivare al successo, che è una cosa che tanto desideravi e capire che forse non è esattamente quello che ti aspettavi e quanto è complicato gestirlo tra due amici, il successo che si mette tra due amici, in questo rapporto così complesso, sapendo anche più o meno come va a finire. Insomma, è stato sfidante, definirei eufemisticamente sfidante questa cosa che abbiamo fatto".

Tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell'esplosivo 1993 degli 883 sono raccontate negli 8 nuovi episodi (della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia), tutto parte dalla domanda: perchè si sono divisi?.

"Tutta la serie si basa moltissimo su questa domanda. È un momento storico in cui per gli artisti era più complicato esprimersi e dare spiegazioni, anche per i fan chiederle. Oggi ognuno fa una dichiarazione dice è successo questo, questo e questo, adesso facciamo questo. All'epoca, anche perché le canzoni erano molto più importanti di quello che accadeva dietro, a un certo punto noi fan, vedevamo che Mauro non c'era più, c'erano altre persone e vabbè le canzoni erano belle lo stesso. Poi con gli anni cominciavano a girare quelle che erano le leggende metropolitane: è morto, sta EuroDisney. Ed è stato molto bello dare la nostra versione di come è andata ed era proprio una delle domande che ci siamo tenuti per ultimo, per far finire la serie. È una delle domande che hanno acceso poi di fatto questa serie".

Crescere significa anche scegliere chi diventare e Max Pezzali e Mauro Repetto hanno incarnato i sogni e i dubbi dei giovani degli anni '90 in cui non è difficile immedesimarsi anche oggi.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi