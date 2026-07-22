Sibilia: in "Nord Sud Ovest Est" più risate con 883, ma si piange

Roma, 22 lug. (askanews) - Dagli anni '90 ad oggi, un successo che continua. A Giffoni è arrivata una delle serie più attese dell'autunno, con un'anteprima della seconda stagione di "Nord Sud Ovest Est-La leggendaria storia degli 883", serie Sky Original di Sydney Sibilia, arrivato insieme ai protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto sullo schermo, su Sky e in streaming su Now dal 9 ottobre.

È il 1993 dei due amici: anno fondamentale per gli 883, gli otto nuovi episodi racconteranno la genesi del secondo e ultimo album della band di Pavia, nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blu, sogni che si realizzano e l'America... anche se tra i due qualcosa inizia a cambiare. Sydney Sibilia, alla regia con Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi.

"Da questa seconda stagione vi dovete aspettare intanto più risate, perché essendo l'ultima non ci siamo proprio regolati... Poi è molto più romantica e si piange un po' di più perché c'è questa famosa separazione, che non è uno spoiler perché la vita vera è il miglior spoiler che esiste, è più punk, loro si spostano molto di più e poi è loro che diventano grandi quindi è la fine del romanzo di formazione".

La prima stagione, "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno", è stata tra le serie Sky Original più viste di sempre.

"Le persone si riconoscono molto nella storia di questi due ragazzi un po' diciamo non progettati per il successo che poi invece hanno successo".

E sugli anni '90 omaggiati nella serie, dice: "Mi manca un po' la dimensione fisica di alcune cose, adesso è tutto più aleatorio poi mi mancano i miei dischi le mie cose che erano fisiche quindi gli davi più importanza, io non sono un nostalgico quindi a me mi va bene che ci sia molta più fruizione grazie al digitale però poi c'è anche più distrazione più dispersione quindi mi manca un po' quando avevi le cose".