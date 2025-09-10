ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

"Siamo tutti antifascisti": i francesi protestano in italiano a Parigi

Milano, 10 set. (askanews) - Giornata di tensione a Parigi e in Francia, all'indomani della mossa del presidente Emmanuel Macron che ha nominato Sebastien Lecornu nuovo primo ministro. Manifestazioni in tutto il paese e nella capitale sono già in corso stamani le prime azioni di protesta tutte guidate dallo slogan "Blocchiamo tutto".

La polizia usa gas lacrimogeni mentre i manifestanti tentano di entrare nella stazione Gare du Nord di Parigi. I manifestanti protestano urlando in italiano "Siamo tutti antifascisti".

