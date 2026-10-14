Si torna a ridere con il GialappaShow, tutte le novità e le conferme

Milano, 14 ott. (askanews) - Parodie, nuovi personaggi e battute a raffica, torna la nuova stagione del GialappaShow dal 19 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Giorgio Gherarducci e Marco Santin ancora alla guida di un affiatato gruppo di comici, per uno show che si rinnova ogni anno. "Bisogna rinnovarsi sempre, uno dei segreti è togliere i personaggio prima che stufino la gente, e quindi sempre roba nuova, che secondo me è positivo".

New entry Max Angioni. "Mi hanno isolato, bullizzato e schernito, quindi tutto bene, tutto secondo i piani". Spazio anche alla satira politica. "C'è una delle nostre mini fiction, con il ritorno di Doc Doc, che è stato radiato dall'albo e si lancia in politica fondando un partito. Il suo avversario che fonda un altro partito politico è Max Angioni, sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Nella prima puntata ci sarà un filmato: Buon compleanno governo, che raccoglie le min... ate dette da chi sta al potere, abbiamo dovuto tagliarle o non andavamo più in onda noi".

Poi c'è l'inossidabile Mago Forest, mattatore sul palco da ben otto stagioni, affiancato da un conduttore ospite a puntata, si comincia con un grande ritorno: Simona Ventura. "È stato fantastico. Io ci ho lavorato per la prima volta a Zelig, ma i Gialappi ci hanno lavorato trent'anni fa, per questo ritorno di questa figliol prodiga si era pensato di sacrificare un presentatore grasso ma non ne hanno trovato uno". Nuovi e vecchi personaggi che il pubblico ha imparato ad amare, e che in ogni edizione riservano novità a cominciare da Brenda Lodigiani nei panni di Federica Sciarelli. "

Mi sono chiesta cosa sta facendo adesso Federica, come vive questa pensione, se il mercoledì guarda "Chi l'ha visto", con chi lo vede. Sono ossessionata da Federica Sciarelli tanto da doverla fare". Immancabile la "serie Sensualità a corte". "Sono tanti anni che lo facciamo e la gente è affezionata, siamo gli Sbirulini del 2000". Ubaldo Pantani, torna nei panni dello spassosissimo Gineprio. "È un nerd dell'amore, e la sua frase "io sono a posto così" si può adattare a tante situazioni della vita, perchè in fondo chi si accontenta gode". Ma c'è molto di più e le risate sono assicurate.