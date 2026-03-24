Si schianta aereo militare in Colombia: 66 morti e dispersi

Milano, 23 mar. (askanews) - Un aereo dell'aeronautica militare colombiana si è schiantato in una zona rurale vicino a Puerto Leguìzamo, nel dipartimento di Putumayo, nel sud-ovest della Colombia. L'aereo, un C-130 Hercules, trasportava 128 soldati e 11 membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto poco dopo il decollo.

Il bilancio è di 66 morti, 58 membri dell'esercito nazionale, sei appartenenti alla Forza aerea colombiana e due della Polizia nazionale.

L'esercito colombiano ha affermato che non vi sono "informazioni o indicazioni" che suggeriscano che lo schianto sia stato un attacco perpetrato da un gruppo armato illegale. Il generale Hugo Lopez, comandante delle forze armate colombiane, ha dichiarato che quattro militari del Paese risultano ancora dispersi.