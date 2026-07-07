Si rafforza la presenza di Oriens Consulting in Lombardia

Milano, 7 lug. (askanews) - Presso il Palazzo di TNB Project - Azimut è stata annunciata l'apertura della nuova sede di Milano di Oriens Consulting, un passo che conferma il percorso di crescita nazionale del gruppo.

La sede milanese nasce dalla partnership strategica con Gian Luca e Alessandro La Rosa, fondatori Q-Finance e INplacement, che come business partner di riferimento per il presidio e lo sviluppo del mercato lombardo hanno deciso di entrare nel progetto.

Questo traguardo è stato celebrato lo scorso 6 maggio nell'ambito dell'evento "Calici di Innovazione".

"Parleremo di crescita d'impresa che, secondo i dati Istat, è in fase di rallentamento. Però ci sono ancora aziende che riescono a crescere e quindi a interpretare il cambiamento. Cercheremo quindi di capire come queste imprese riescono ad adattarsi a ciò attraverso tre leve: la strategia, la struttura e il capitale. Grazie al contributo dei nostri relatori, riusciremo così a fornire una risposta ai partecipanti" ha dichiarato Gianluca La Rosa, Business Partner di Oriens Consulting.

"Dopo l'apertura del 2025 della sede di Bologna siamo qui oggi ad inaugurare anche l'apertura nel territorio lombardo. Siamo a Milano, ospiti del partner Azimut, sempre nell'ambito del progetto di sviluppo di HTF Group e di Oriens nel territorio italiano, che prevederà anche l'apertura a Torino, a Napoli e a Pescara. Grazie alla partnership con Q-Finance, siamo in grado di creare le relazioni con le piccole e medie imprese in Lombardia, con le quali speriamo di poter collaborare per la loro crescita e il loro sviluppo" ha aggiunto Giuseppe Piazza, Co-Founder & CEO di Oriens Consulting.

"Calici di Innovazione" continuerà il suo percorso con nuove tappe dedicate al dialogo tra imprese e professionisti, integrando competenze strategiche, organizzative e digitali per accompagnare le aziende nei percorsi di crescita e cambiamento.