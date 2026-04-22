Si getta dal balcone con i tre figli piccoli

Tragedia nella notte a Catanzaro: una donna di 46 anni si togli la vita lanciandosi dal terzo piano con i tre figli, morti con lei due bambini di 4 mesi e 4 anni, in gravi condizioni la maggiore di 5 anni e mezzo.
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