Si finge carabiniere e truffa un'anziana: arrestato a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 1 dic. (askanews) - Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri per aver truffato un'anziana dopo essersi spacciato per un tenente dell'Arma e averla convinta a consegnargli gioielli del valore di circa 30mila euro. L'uomo aveva contattato la vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti.

La Stazione di Reggio Calabria Principale ha avviato subito le indagini, ricostruendo i movimenti del sospetto grazie alle informazioni fornite dalla donna. L'uomo è stato poi intercettato dai Carabinieri della Compagnia di Palmi nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra, dove i militari hanno recuperato l'intera refurtiva.

L'Arma invita a segnalare ogni situazione sospetta e ricorda che nessun militare richiede denaro o oggetti di valore. I controlli sono stati intensificati in vista delle festività, periodo in cui le truffe ai danni degli anziani tendono ad aumentare.