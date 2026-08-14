Si è chiuso a Martina Franca Porto Rubino con "Racconta"

Martina Franca, 14 ago. (askanews) - Si è svolto giovedì sera, nel cortile del Chiostro di Sant'Agostino di Martina Franca, Porto Rubino Racconta, l'ultimo appuntamento che ha idealmente concluso il viaggio dell'ottava edizione di Porto Rubino, il festival del mare e della musica ideato e diretto da Renzo Rubino.

Per una volta lontano dalle imbarcazioni e dai porti che hanno ospitato il festival tra Taranto, Savelletri e Otranto, Porto Rubino è approdato sulla terraferma per raccontare la propria storia, ripercorrendo insieme al pubblico il cammino costruito in questi otto anni.

La serata si è aperta con la proiezione del documentario dedicato a Porto Rubino, realizzato in collaborazione con Sky Arte, racconto per immagini di una delle edizioni più significative della storia del festival. A seguire è stato lo stesso Renzo Rubino a ripercorrere la nascita e l'evoluzione della manifestazione, condividendo con il pubblico aneddoti, ricordi e la visione che ha accompagnato Porto Rubino nel corso degli anni. Al suo racconto si sono unite le voci di alcuni dei protagonisti che il festival lo hanno vissuto e costruito dietro le quinte, restituendo il lato più autentico e umano di un progetto cresciuto, anno dopo anno, insieme ai territori e alle comunità che lo hanno accolto.

A concludere l'appuntamento, un momento dedicato alla convivialità con la degustazione dei vini San Marzano e un'esperienza di osservazione astronomica dalla terrazza del convento, guidata dagli espertidell'Osservatorio Astronomico Sirio di Castellana Grotte, che ha accompagnato il pubblico in un ultimo sguardo verso il cielo.

"È bello fermarsi ogni tanto e guardare indietro, perché solo così ci si rende conto di quanta strada è stata fatta. Porto Rubino è nato quasi come un sogno e oggi è diventato un viaggio condiviso con tantissime persone. Se siamo arrivati fin qui è grazie agli amici che hanno creduto nel progetto fin dall'inizio e hanno deciso di salirci a bordo, da Giuliano Sangiorgi a Diodato e a tutti gli artisti, i collaboratori e le persone che negli anni hanno contribuito a far crescere questa storia. A loro va il mio grazie più grande." - racconta Renzo Rubino.

Con Porto Rubino Racconta si chiude così il viaggio dell'ottava edizione. Il festival si concede ora una pausa, il tempo necessario per studiare nuove rotte, immaginare nuovi approdi e prepararsi a salpare ancora una volta verso un nuovo viaggio fatto di mare, musica e incontri.