Si apre a Mosca il processo per la strage al Crocus City Hall

Milano, 4 ago. (askanews) - Si è aperto in un tribunale militare della capitale russa il processo per la strage al Crocus City Hall di Mosca. Alla sbarra, in una cella di vetro in aula, 19 sospettati. Il 22 marzo 2024, uomini armati aprirono il fuoco contro la sala concerti alla periferia di Mosca prima di incendiarla, uccidendo 149 persone e ferendone altre 609, in uno dei peggiori attacchi nella storia recente della Russia.

L'attacco era stato rivendicato dall'Isis che aveva già preso di mira la Russia in passato. L'attentato aveva scosso profondamente il paese e le autorità russe avevano inizialmente affermato di aver visto anche la mano di Kiev dietro l'attacco.

Tuttavia, l'intelligence russa non ha mai fornito alcuna prova a sostegno delle proprie accuse, mentre Kiev ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento. Alla fine di marzo, il comitato investigativo russo ha dichiarato di aver "completato le indagini" sulle 19 persone coinvolte.

Gli investigatori hanno concluso che "l'atto terroristico è stato pianificato e organizzato dai servizi segreti di uno Stato ostile", senza tuttavia specificare quale.