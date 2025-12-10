ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Si accende il Colosseo per la cucina italiana Patrimonio Unesco

Roma, 10 dic. (askanews) - A Roma si celebra il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida hanno "acceso" il Colosseo, illuminato per l'occasione con un gioco di luci (realizzato da Enel) per festeggiare l'importante riconoscimento ottenuto.

Le celebrazioni proseguiranno con una serata artistica all'Auditorium Parco della Musica, con tra le altre cose luminarie artistiche e mostre tematiche, dedicate ai prodotti DOP e IGP.

